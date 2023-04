Das ist der Unterschied zwischen Bronzer und Contouring

2-in-1? Lieber nicht

Denn als Kim Kardashian und Co. den Trend ums Konturieren des Gesichts etwa 2010 ins Rollen brachten, hatten Celebritys bereits Zugang zu geeigneten Produkten. Für alle anderen gab es in den Drogerien und Kosmetik-Abteilungen aber schlichtweg nur Bronzer, der der Nachfrage wegen gerne als 2-in-1-Produkt verkauft wurde. Beide waren dunkler als der eigene Hautton, sollten also funktionieren, dachte man. Doch es gibt sehr wohl einen (ganz einfachen) Unterschied.