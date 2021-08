Aufruf  - Kennst du eine Beiz, die das Covid-Zertifikat verlangt? 

Um an einer Grossveranstaltung teilzunehmen oder im Club feiern zu können, ist in der Schweiz ein Covid-Zertifikat notwendig. Für Besuche in Restaurants oder Bars ist dies nicht der Fall – ganz im Gegensatz zu Italien oder Frankreich. Wie Gesundheitsminister Alain Berset im Gespräch mit der «SonntagsZeitung» sagt, stehe eine Ausweitung der Zertifikatspflicht in der Schweiz nicht zur Diskussion. Trotzdem gilt in einigen Restaurants und Bars schon jetzt, dass nur Personen eingelassen werden, die geimpft, getestet oder genesen sind. Kennst du einen solchen Betrieb?