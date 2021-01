Vor allem, weil nun auch pikante Kabinendetails ans Licht kommen. So schreibt die «Sport Bild» gar von mannschaftsinternen Zweifeln am neuen Coach. Der 66-Jährige soll seine eigenen Spieler nicht wirklich gut kennen. Er spreche sie vermehrt mit falschem Namen oder in der falschen Sprache an. Weiter berichtet das deutsche Medium, dass innerhalb der Mannschaft über die Ansprachen des Schweizers gelästert werde. Und das ist nicht alles: Gross kenne sich in der Bundesliga ausserdem zu wenig aus. Laut der «Sport Bild» frage der Schalke-Coach bei Gegner-Analysen häufig nach den Namen der Spieler.