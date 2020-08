Peinlicher Fauxpas

Kennt GC überhaupt seinen neuen Trainer?

Die Grasshoppers stellten am Donnerstagmorgen ihren neuen Trainer vor. Doch dabei unterlief den Zürchern in ihrer Medienmitteilung ein peinlicher Fehler.

João Carlos Pereira, so heisst der neue Mann, der die Grasshoppers in der kommenden Challenge-League-Saison an der Seitenlinie betreuen wird. Der Portugiese ist der neue Trainer und ersetzt Zoltan Kadar, der als Nachfolger von Goran Djuricin die Zürcher in 13 Spielen, von denen er sieben gewann, coachte.