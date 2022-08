Kenny Leemann ist der Bachelor 2022

Das ist der erste Trailer zur elften Staffel von «Der Bachelor». CH Media

Darum gehts Die TV-Kuppelshow «Der Bachelor» geht ab dem 5. September in die nächste Runde.

In diesem Jahr dürfen sich die Kandidatinnen auf den Zürcher Beau Kenny Leemann freuen.

Der 26-Jährige ging 2019 als Staffelsieger von «Die Bachelorette» hervor und eroberte das Herz von Andrina Santoro (29). Nach 14 gemeinsamen Monaten war allerdings Schluss.

Er kann es selber nicht glauben, doch es ist so: Kenny Leemann ist der neue Schweizer Bachelor! Ab Montag, 5. September, wird der einsame Beau auf dem Privatsender 3+ die Frauenherzen zum Schmelzen bringen und laut Medienmitteilung an den Stränden Thailands auf Liebessuche gehen. Aufmerksame Fans der Kuppelshow werden den Zürcher bereits kennen. 2019 ging er nämlich bei «Die Bachelorette» als Staffelsieger heraus, wo er sich in Andrina Santoro (29) verliebte.

Während 14 Monaten waren die beiden in einer Beziehung und wohnten gar zusammen. Doch «aus den Gefühlen wurde Gewohnheit», hiess es damals, weshalb sie sich entschieden, im Guten auseinanderzugehen. Seither habe es keine Frau geschafft, sein Herz langfristig zu erobern, weshalb er es nun erneut im Fernsehen versuche. «Bachelor zu werden ist etwas, was ich bereits länger im Hinterkopf hatte. Jetzt ist es Realität und ich freue mich auf diese Abenteuer», sagt er in einem ersten Trailer zur elften Staffel der Sendung.

Kenny, der klassische Bachelor-Fitnessfreak

Der Rosenkavalier ist 26 Jahre alt, hat Wurzeln in der Schweiz und in der Türkei und beschreibt sich als extrovertiert, humorvoll und authentisch. Seinen stählernen Körper hält der angehende Architekt mit viel Sport und vegetarischer Ernährung in Form. In einem früheren Interview mit 20 Minuten offenbarte er, dass dies bei seiner Partnerin ein Riesenpluspunkt sei: «Wenn eine Frau sportlich ist, haben wir bereits eine wichtige Gemeinsamkeit, die auch im Alltag verbinden kann.» Doch einer süssen Versuchung kann er nicht widerstehen: Pancakes. Seine eigene Kreation nennt er stolz «Kencakes» und konnte damit bereits seine Ex stets um den Finger wickeln.

Aus verliebten Zeiten: Andrina und Kenny im ersten Pärli-Interview 2019. 20 Minuten

Da Kenny der erste Bachelor ist, der auch Kandidat war, versichert er, «anders zu sein, als alle anderen». Ein Versprechen, das durch seine Vorgänger nur selten eingehalten wurde. Weiter führt er aus: «Auf mich kann sich die Schweiz als Bachelor freuen, ich werde die Montage versüssen. Denn es wird romantisch und lustig.»