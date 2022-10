«Der Bachelor»: Kenny Leemann übergibt seine letzte Rose an Chiara

Nur wenig später ist es so weit: Die Finalistinnen Chiara (24), Leonora (22) und Lara (23) begeben sich in gewohnt extravaganter Abendrobe vor den Rosenkavalier und stehen sich die Beine in den Bauch, während er mit auswendig gelernten Textpassagen die Spannung steigen lässt. So rezitiert der Beau: «Ich habe sehr lange gebraucht, um meine Emotionen zu ordnen. Jetzt weiss ich aber, wem ich meine letzte Rose mit reinem Herzen schenken kann. Ich fühle mich wie ein Teenager, weil ich sagen kann, dass ich mich verliebt habe.» Doch ein Name fällt nicht, er holt aus und macht allen dreien Komplimente. Wir hingegen machens kurz. Die Siegerin der diesjährigen TV-Kuppelshow und des Herzens des Bachelors heisst: Chiara!