Staatsbegräbnis für Queen: Kerze verdeckt Meghan, ein Zettel und die Corgis – das gab im Netz zu reden

Am Montag wurde Queen Elizabeth II in Windsor beigesetzt.

So warf die Platzwahl von Herzogin Meghan Fragen auf, Prinzessin Charlottes Anweisung an George sorgte für Lacher und die Tiere der Königin entzückten die Netz-Gemeinde.

Am Montag nahmen Grossbritannien und die ganze Welt Abschied von Queen Elizabeth II.

Abschied von der Queen: Mit dem Staatsbegräbnis für die britische Königin Elizabeth II. ging am Montag eine Ära endgültig zu Ende. Die Briten haben den Tag mit einer bewegenden Trauerfeier begonnen, Schweigeminuten im ganzen Land und einer feierlichen Prozession, bei der Zehntausende Menschen die Strassen säumten. Anschliessend wurden die sterblichen Überreste der Monarchin zu ihrer letzten Ruhestätte auf Schloss Windsor gebracht.

Das Jahrhundertereignis verfolgten Millionen Menschen aus aller Welt auf andere Weise live. Und dabei entging aufmerksamen Zuschauenden vor den Fernsehbildschirmen der ein oder andere Moment nicht. Hier sind jene Ereignisse des Staatsbegräbnisses der Königin, die in den sozialen Medien zu reden gaben.

Herzogin Meghan und die Kerze

Während des Gottesdienstes in der Westminster Abbey nahmen Prinz Harry und Herzogin Meghan in der zweiten Reihe hinter König Charles Platz. Ein gelungenes Bild konnten die Kameras von der 41-Jährigen jedoch nicht einfangen. Der Grund: Eine grosse, gelbe Kerze verdeckte das Gesicht der US-Amerikanerin. Einige Social-Media-Nutzer gingen sogar davon aus, dass Meghan vom Buckingham-Palast «strategisch platziert» wurde, um sie von der TV-Übertragung auszuschliessen.

Ein weisser Zettel

Ebenfalls während des Gottesdienstes in der Londoner Abtei fiel Nutzerinnen und Nutzern auf, dass ein Bischof versehentlich ein Stück Papier fallen liess. Die Aufnahmen zeigten den historischen Sarg und das Zettelchen im Hintergrund auf dem Boden – eine Szenerie, die binnen weniger Stunden auf Twitter die Runde machte.

Die Tiere der Queen verabschiedeten sich

Nicht nur Menschen trauerten am Montag um Queen Elizabeth. Auch die Vierbeiner der Verstorbenen – die Corgis Muick und Sandy sowie das Lieblingspony der Königin – waren beim Staatsbegräbnis anwesend. Und diese sorgten in den sozialen Netzwerken für Entzückung und Awww-Momente.

Eine weitere kommentiert: «Das Pferd und die Corgis von Queen Elizabeth II verabschieden sich. Jetzt hab ich zusammen mit Schwiegerpapa schwer Pipi in die Augen.»

Charlotte weist George zurecht

Zusammen mit ihren Eltern, Prinzessin Kate und Prinz William, nahmen Prinzessin Charlotte (7) und Prinz George (9) beim Staatsbegräbnis ihrer Urgrossmutter teil. Dabei schlugen sie sich tapfer und hielten sich ans königliche Protokoll. Als allerdings der Sarg der Monarchin am Wellington Arch in den Leichenwagen getragen wurde, musste die Siebenjährige ihren grossen Bruder wohl an seine royalen Pflichten erinnern. Wie Videos zeigen, ermahnte Charlotte George und sagte zu ihm: «Du musst dich verneigen.»