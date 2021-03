Dieses Feuer wütete im März 2018 in Egnach.

Jugendliche zündeten zwei Kerzen an und sorgten dafür laut dem Bezirksgericht Arbon für den Brand.

In Egnach kam es im März 2018 zu einem Grossbrand.

An einem Abend im März 2018 kletterten vier Jugendliche, damals im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, auf aufgestapelte Kunststoffbehälter bei der Tobi Seeobst AG. Dort wurden zwei Kerzen angezündet. Beim Verlassen des Stapels liessen die Jugendlichen die beiden Kerzen brennen. «Dadurch entstand schliesslich der Brand mit einem hohen Sachschaden», hält das Bezirksgericht Arbon in einem veröffentlichten Urteil fest. Der Schaden ist in Millionenhöhe. Die Jugendanwaltschaft stellte das Strafverfahren gegen einen Jugendlichen ein und bestrafte die anderen drei mit Strafbefehlen wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst mit einer Erziehungsstrafe.