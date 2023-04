Kerzers: Mann (31) bei Auseinandersetzung getötet

In Kerzers FR ist am Mittwochnachmittag eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern eskaliert. Die Kantonspolizei Freiburg rückte aus und fand vor Ort in einem Wohnhaus einen getöteten Mann (31) vor. Ein zweiter Mann (44) war schwer verletzt. Ein dritter Beteiligter (28) war leicht verletzt, wie die Kapo schreibt. Der 28-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen.