Kesb: Unschuldige Jugendliche landen im Gefängnis

Darum gehts Heime, Psychiatrien und Institutionen für Jugendliche haben seit der Coronapandemie wenig freie Plätze.

Deshalb platziert die Kesb seit zwei Jahren unschuldige Jugendliche in Gefängnissen, während sie bessere Lösungen sucht.

Die Praxis wird jedoch kritisiert. Die Jugendlichen würden kaum therapeutisch betreut und gingen nicht zur Schule.

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) findet kaum Plätze in Heimen und Psychiatrien für Jugendliche ohne Bezugspersonen, die sich selbst und andere gefährden und Therapien benötigen. Seit dem Ausbruch der Coronapandemie hat sich der Platzmangel in den Institutionen verschärft, was dazu geführt hat, dass die Behörden in mehreren Kantonen unschuldige Minderjährige in Gefängnissen platzieren.

Diese Aufenthalte sollen kurz sein und sind als sogenannte «Time-outs» gedacht. Dabei sollen die Jugendlichen von der Strasse geholt werden. Wie Recherchen von SRF-Investigativ jedoch zeigen, wiesen die Behörden in sechs Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt 27 Jugendliche der Jugendabteilung des Regionalgefängnisses Thun zu.

Praxis wird von Antifolterkommission scharf kritisiert

Dabei waren junge Frauen deutlich mehr betroffen. Für sie gibt es weniger Plätze in Heimen und Institutionen, weshalb es schwieriger sei, andere Lösungen zu finden. Auch im Jugendgefängnis Waaghof in Basel seien in den letzten zwei Jahren fünf Jugendliche eingesperrt worden, die nicht straffällig geworden waren.

Die Kesb bezieht sich dabei auf einen Gesetzesartikel, der besagt, dass zum Schutz des Kindes «die geeigneten Massnahmen» getroffen werden müssen, falls dessen Wohl gefährdet ist. Trotzdem ist die Praxis umstritten. Martina Caroni, Präsidentin der Antifolterkommission, kritisiert die Praxis: «Jugendliche, die nicht mit dem Strafrecht in Kontakt gekommen sind, haben im Gefängnis nichts zu suchen.» Dort könnten sie nicht altersgerecht behandelt werden, was sicherlich der Kinderrechtskonvention widerspreche, so Caroni.

Die Berner Kinderanwältin Laura Jost, die Jugendliche, die im Thuner Gefängnis untergebracht worden waren, vertritt, schliesst sich dieser Kritik an. Unschuldige Minderjährige mit Straftätern einzusperren führe zu paradoxen Situationen, die Jugendlichen erhielten kaum therapeutische Betreuung und hätten keinen Schulunterricht, sagt sie gegenüber SRF.

14-Jährige verbrachte drei Monate unschuldig im Gefängnis

Sie berichtet vom Fall einer 14-Jährigen, die über drei Monate im Gefängnis in Thun verbracht habe, da keines der 30 angefragten Heime das Mädchen aufnehmen wollten. Ihre Mutter sei früh gestorben, der Vater habe sich nicht um sie gekümmert, mit Pflegefamilien sei sie nicht zurechtgekommen und aus Heimen sei sie geflüchtet. Früh habe sie Alkohol und Drogen konsumiert und sei auf der Strasse gelandet. Straffällige Jugendliche bekämen schneller Plätze in Institutionen, erklärt Jost: «Weil es übers Jugendstrafrecht mehr Mittel gibt, die Institutionen dazu zu bringen, die Minderjährigen bei sich aufzunehmen.»

Andrea Zimmermann leitet die Jugendabteilung im Regionalgefängnis Thun und sagt, dass Minderjährige grundsätzlich nicht lange im Gefängnis sein sollen. Die Unterbringung sei die letzte Möglichkeit und diene der Kesb dazu, Zeit für eine bessere Lösung zu gewinnen. Diese Unterbringung verhindere in manchen Fällen, dass die Jugendlichen ohne Kleider und im Drogenrausch in einem Strassengraben gefunden würden, so Zimmermann.

Obergerichte und das Bundesgericht schützen die Praxis

Auch der Geschäftsleitungsvorsitzende der Kesb im Kanton Bern, Adrian Brand, spricht von «absoluten Ausnahmesituationen». Dann könne es nötig sein, Jugendliche im Gefängnis zu platzieren. Beispielsweise, wenn sie aus Heimen flüchten und mitten in der Nacht aufgegriffen werden, dann könne man sie oft nicht in die Heime zurückbringen und müsse eine andere Lösung finden.

Die Massnahme könne aber vor Gericht angefochten werden, wobei Obergerichte und auch das Bundesgericht diese Praxis in Ausnahmefällen schützen, so Brand. Auch habe er noch nie von Fällen gehört, in denen Jugendliche wochenlang im Gefängnis bleiben mussten. «In elf Jahren ist mir keine einzige solche Situation begegnet», sagt er gegenüber SRF.

Hast du Probleme mit deinen Eltern oder Kindern? Hier findest du Hilfe: Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Elternberatung, Tel. 058 261 61 61