Heinz-Ketchup versprach ihm neues Boot: Elvis Francois ist enttäuscht

Der Mann, dem Ketchup-Produzent Heinz ein neues Fischerboot mit GPS angeboten hat, sagt, er sei «etwas enttäuscht». Das Geld habe nur für ein kleines Boot und zwei Motoren gereicht. Das Milliarden-Unternehmen bot dem Fischer Elvis Francois ein neues Boot mit einem Navigationssystem an, nachdem es erfahren hatte, dass der Fischer 24 Tage auf See nur mit Ketchup und Gewürzen überlebt hatte.

«Man kann im Leben nichts erzwingen»

Boot hat kein GPS-System

Heinz äussert sich überrascht

Ein Vertreter von Kraft Heinz sagte gegenüber «Insider»: «Wir sind überrascht und bedauern, dass Herr Francois von der finanziellen Unterstützung durch Heinz enttäuscht ist. Unsere Absicht war es, ihm ein neues Fischerboot zu kaufen, aber als wir ihn ausfindig machen und direkt mit ihm sprechen konnten, gab er an, dass er das Geld vorziehen würde.»



Heinz habe laut eigener Aussage recherchiert und festgestellt, «dass unsere Spende ausreicht, um ein hochwertigeres Boot zu kaufen als das, was er bisher hatte. Da es unser einziges Ziel war, Herrn Francois eine Freude zu machen, sind wir gerne bereit, zu prüfen, ob zusätzliche Mittel benötigt werden, falls er nicht in der Lage sein sollte, das besprochene Boot zu kaufen», so das Unternehmen weiter.