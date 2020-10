So soll es Hackern möglich sein, das Gerät, welches an einem Penis angebracht werden kann, permanent zu schliessen.

Laut den Experten von PTP wurden weltweit rund 40’000 Cellmates verkauft. Diese Geräte müssen für das Entsperren oder Schliessen aus der Ferne einen Befehl an einen Computer-Server des Herstellers schicken. Genau hier liegt das Problem: Die Tester haben laut ihrem Bericht einen Weg gefunden, sich in das System einzuhacken und den Keuschheitsgürtel permanent zu schliessen – was vor allem dann problematisch ist, wenn dieser gerade in Gebrauch ist.