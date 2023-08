Kevin Burke: Die erste grosse Liebe von Königin Camilla ist tot

Lange bevor sie in Person von König Charles III. (74) die grosse Liebe fand, gehörte Königin Camillas (76) Herz einem anderen Mann. Mitte der 60er-Jahre, Camilla soll gerade einmal 17 Jahre alt gewesen sein, lernte sie den damals 19-jährigen Kevin Burke kennen. Mit dem Sohn von Sir Aubrey Burke, dem Vorsitzenden eines Flugzeugherstellers, soll die heutige Königin eine ebenso leidenschaftliche wie kurzlebige Romanze gehabt haben, wie aus der Biografie «The Duchess of Cornwall: Camilla's Story and Secrets» hervorgeht. Nun berichtet unter anderem die «Daily Mail», dass Burke im Alter von 77 Jahren verstorben ist.