Kevin Costner zahlt 130'000 Dollar Unterhalt für seine Kinder

Kevin Costner (68) muss nach einer vorläufigen Richterentscheidung an seine Noch-Ehefrau Christine Baumgartner (49) monatlich knapp 130’000 US-Dollar Unterhalt für die drei gemeinsamen Kinder zahlen. Das berichtet Fox News und beruft sich auf vorliegende Gerichtsdokumente.

Demnach entschied Richter Thomas Anderle am Dienstag, dass der «Yellowstone»-Star seiner Ex-Partnerin 129’755 US-Dollar pro Monat zahlen muss, um die Kinder zu unterstützen. Damit muss Costner nun tiefer in die Tasche greifen: Bisher zahlte er 51’940 US-Dollar pro Monat, seine Anwälte nannten dies vor Gericht einen «angemessenen» Unterhaltsbetrag. Baumgartner hatte jedoch 249’000 Dollar gefordert. Die Zahlungen sollen am «Ersten eines jeden Monats» erfolgen, wie aus den Gerichtsdokumenten hervorgehe.