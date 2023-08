Premier League: Kevin de Bruyne fällt mehrere Monate aus

Die AS Monaco startete mit einem Sieg in die neue Saison. So gewannen die Monegassen mit 4:2 gegen Clermont. Philipp Köhn, der in diesem Sommer von Salzburg nach Frankreich gewechselt war, erlebte ein Auf und Ab in seinem ersten Meisterschaftsspiel. Der Schweizer Nati-Goalie patzte in der siebten Minute, als er einen Kopfball nicht festhalten konnte. In der Schlussphase überzeugte er dann jedoch mit Top-Paraden. Breel Embolo war nicht im Einsatz, der Monaco-Stürmer erlitt zuletzt einen Kreuzbandriss. Trainer der Monegassen ist seit dieser Saison Ex-YB-Trainer Adi Hütter. (nih)