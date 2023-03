USA: Mann isst 100 Tage lang nur bei McDonald’s

Selbstversuch : Kevin isst 100 Tage lang nur bei McDonald’s – um abzunehmen

Kevin Maginnis aus Nashville wiegt 108 Kilo – zu viel, findet der Mann aus Tennessee. Nun will er mit einer speziellen Diät abnehmen: Über drei Monate lang will er nur noch Fastfood mampfen und dabei Gewicht verlieren.

Am 21. Februar zeigte die Badezimmerwaage von Kevin Maginnis satte 238 Pfund an, umgerechnet rund 108 Kilogramm. An diesem Tag entschloss sich der 56-jährige Grossvater, überschüssige Kilos loszuwerden: «Das war für mich total inakzeptabel», sagt er gegenüber der «New York Post». Um so viel Gewicht wie möglich zu verlieren, setzt er auf eine spezielle Diät: Die nächsten 100 Tage soll der weltgrösste Fast-Food-Anbieter McDonald’s sein alleiniger «Ernährer» sein, wie er auf seinem Tiktok-Account @bigmaccoaching preisgibt. Videos seines Vorhabens sind mittlerweile viral gegangen und wurden bis zu 650’000-mal angeschaut.

Maginnis’ Credo: Auf die Menge kommt es an

«Ich weiss, dass viele von euch das für verrückt halten, aber lasst es uns erst herausfinden», sagt er. Denn Maginnis ist der felsenfesten Überzeugung, dass es nicht darauf ankommt, was man isst, sondern wie viel man zu sich nimmt. So halbiert er seine Portionen und verteilt sie auf zwei Mahlzeiten, als Getränk nimmt er nur Wasser zu sich.

«Hitze im Bauch» als positives Symptom

Am zweiten Tag sprach Maginnis zwar davon, er verspüre wegen der Reduktion der Kalorien «Hitze» im Magen, doch bereits am dritten Tag sei sein Gewicht um drei Pfund (1,36 Kilo) gesunken. Das Hitzegefühl deutete er als Reaktion des Körpers, der überschüssiges Fett verbrennt. Eine Kontrolle seines Blutes ergab erhöhte Blutzuckerwerte, der Rest sei allerdings in Ordnung. Maginnis ist aber zuversichtlich, dass alle seine Werte bei reduzierter Food-Menge besser werden. Am Ende der ersten Woche war er bereits zehn Pfund losgeworden, gestern Donnerstag zeigte die Waage 225,5 Pfund – fast sechs Kilo weniger als am Starttag.