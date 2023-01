Pelosi-Nachfolger : USA – Kevin McCarthy verspricht «Herausforderungen des Landes» zu bewältigen

US-Präsident Joe Biden mahnte im Anschluss an die Abstimmung, es sei nun an der Zeit, «verantwortungsvoll zu regieren».

McCarthy nannte die «weit geöffnete Grenze im Süden», die von ihm mit «Amerika zuletzt» bezeichnete Energiepolitik der Regierung sowie die «Woke-Indoktrinierung an unseren Schulen» als primäre Herausforderungen. Der Begriff «woke» beschreibt das «wach sein» gegenüber rassistischen und diskriminierenden Tendenzen in einer Gesellschaft. Bei den «langfristigen Herausforderungen» wie der Staatsverschuldung und «dem Aufstieg der Kommunistischen Partei Chinas» müsse der Kongress «mit einer Stimme» sprechen, forderte der 57-jährige Politiker aus dem US-Bundesstaat Kalifornien.

Republikaner erlangten bei Zwischenwahlen knappe Mehrheit

Bei den Zwischenwahlen im November hatten die Republikaner eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus gewonnen. In den ersten elf Wahlrunden zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses hatten stets 20 ultrarechte Abgeordnete der Republikaner gegen McCarthy gestimmt, die diesen für zu moderat halten und seine Loyalität zu Ex-Präsident Donald Trump in Zweifel ziehen.

McCarthy hatte am Freitag nach umfangreichen Zugeständnissen an die Abtrünnigen zwar Fortschritte erzielt, verpasste in der 12., 13. und 14. Wahlrunde jedoch erneut die Mehrheit. In der 14. Wahlrunde fehlte ihm nur eine Stimme zur Wahl. Der republikanische Abgeordnete Matt Gaetz aus Florida hatte bei der Abstimmung kurz vor Mitternacht mit «anwesend» gestimmt und McCarthy somit den Sieg verweigert. Im Anschluss kam es zu turbulenten Szenen im Plenarsaal: McCarthy ging zu Gaetz und konfrontierte ihn.