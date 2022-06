London : Kevin Spacey bleibt nach Prozessbeginn auf freiem Fuss

Der US-Hollywoodstar war am Donnerstag vor einem Londoner Gericht erschienen. Trotz des laufenden Verfahrens zu Vorwürfen sexueller Übergriffe darf er in die USA zurückkehren.

1 / 6 Am Donnerstag traf Kevin Spacey zu seinem Prozesstermin im Gericht in Westminster ein. REUTERS Dabei wurde er von einer Traube aus Reportern und Kameraleuten umringt. REUTERS Nur mit Mühe konnte er sich seinen Weg in und aus dem Gerichtsgebäude bahnen. AFP

Nach einem ersten Prozesstermin in London wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe bleibt Kevin Spacey weiter auf freiem Fuss. Das entschied ein Richter am Donnerstag zum Auftakt des Strafprozesses gegen den Hollywoodstar in London. Ein zuvor erlassener Haftbefehl wurde aufgehoben.

Keine Fluchtgefahr

Fluchtgefahr besteht nach Ansicht des Gerichts nicht. Auch seinen Reisepass musste Spacey nicht abgeben. Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete, kann der 62-Jährige damit bis zum nächsten Gerichtstermin am Southwark Crown Court am 14. Juli wieder in die USA zurückkehren. Spacey war Berichten zufolge zu Beginn der Woche nach Grossbritannien gereist und hatte damit die offizielle Anklage und den Beginn des Verfahrens ermöglicht.

Der zweifache Oscar-Preisträger («Die üblichen Verdächtigen», «American Beauty») muss sich wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe auf drei verschiedene Männer in vier Fällen verantworten. Die mutmasslichen Taten sollen in den Jahren 2005 bis 2013 in London und der Grafschaft Gloucestershire geschehen sein. In einem weiteren Fall lautet die Anklage auf «penetrierende sexuelle Aktivität ohne Zustimmung». Laut seinem Anwalt bestreitet Spacey die Vorwürfe allesamt.

Spacey ist selbstsicher und steht wieder vor der Kamera

Bei seiner Ankunft vor dem Gebäude des Westminster Magistrates Court am Donnerstagmorgen war Spacey von einer Traube aus Reportern und Kameraleuten umringt worden. Nur mit Mühe konnte er sich seinen Weg ins Gerichtsgebäude bahnen. Auf die Fragen von Journalisten ging er nicht ein. Er wirkte jedoch selbstsicher und lächelte. Bei der knapp 30-minütigen Anhörung hatte sich Spacey laut PA lediglich zu seinem Namen und seiner Anschrift geäussert.

Dem US-Sender ABC hatte Spacey vor dem Prozessauftakt mitgeteilt, er sei optimistisch, dass der Prozess seine Unschuld beweisen werde. Nachdem er mehrere Jahre die Öffentlichkeit gemieden hatte, erhielt Spacey 2021 erstmals wieder eine kleinere Rolle in dem italienischen Film «L’uomo che disegnò Dio».

