Entgangene Einnahmen : Kevin Spacey soll «House of Cards»-Produzenten 30 Mio. Dollar zahlen

Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey (62) wurde 2017 wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe aus der Netflix-Hitserie «House of Cards» geschmissen. Nun verurteilte ihn ein Gericht zur Zahlung eines hohen Schadenersatzes an seine Produktionsfirma.

Kevin Spacey gewann in seiner Karriere zweimal einen Oscar, unter anderem 2000 für «American Beauty».

Als skrupelloser Politiker Frank Underwood verhalf er «House of Cards» zu grossem Erfolg.

Kevin Spacey weilte im Juni wegen eines Auftritts in einem italienischen Film in Turin. Seine Karriere liegt seit 2017 mehr oder weniger brach.

Oscar-Gewinner Kevin Spacey muss den Produzenten von «House of Cards» über 30 Millionen Dollar zahlen.

Der US-Schauspieler soll den Machern der Netflix-Serie «House of Cards» mehr als 30 Millionen Dollar zahlen: Diese Summe soll ihnen wegen Verlusten der durch Vorwürfe des sexuellen Fehlverhaltens gegen den Hauptdarsteller entgangen sein. Schlichter seien zum Ergebnis gekommen, dass Spacey gegen Konditionen seines Vertrags verstossen habe, wonach er sich professionell verhalten müsse, hiess es in einem Dokument, das bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht wurde.