TX Conference: Digitale Disruption bei Thermomix

Diesmal läuft die Konferenz unter dem Motto «Take the Innovation Leap with us!». Wie bringt Künstliche Intelligenz die Medien voran? Branchenexperten, Vordenker und innovative Köpfe stehen im Mittelpunkt. Sie präsentieren die neusten globalen Entwicklungen, sprechen über globale Branchenereignisse und interne Initiativen von TX Group, Tamedia, 20 Minuten und Goldbach. Am Ende der Konferenz sprechen sie in einer Podiumsdiskussion über die Branchentrends.