Zusammenarbeit mit Forschungslabor

KFC bringt Chicken Nuggets aus dem 3-D-Drucker

Der Fast-Food-Riese KFC setzt auf neue Technologien. In Zukunft sollen Chicken Nuggets mit dem 3-D-Drucker hergestellt werden.

KFC will gemeinsam mit dem russischen Forschungslabor 3-D Bioprinting Solutions Chicken Nuggets per 3-D-Drucker herstellen. Das Unternehmen nennt das Produkt in einer Mitteilung das «Fleisch der Zukunft». Es soll dem Original-Poulet geschmacklich sehr nahe kommen.