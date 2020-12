In Ebikon LU : KFC eröffnet erste Filiale in der Zentralschweiz

1 / 8 In Volketswil ZH wurde im Dezember 2018 die erste Zürcher Filiale des US-Fast-Food-Riesen Kentucky Fried Chicken eröffnet. Archivbild 20 Minuten Der Ansturm war damals riesig. Archivbild 20 Minuten Auch der KFC in Schönbühl BE kam bei den Leuten gut an bei der Eröffnung. Archivbild 20 Minuten

Darum gehts KFC wird auf dem ehemaligen MParc-Areal in Ebikon LU eine Filiale eröffnen.

Es wird das neunte Restaurant der Fastfood-Kette in der Schweiz.

Weltweit gehört das Franchise-Gastrounternehmen mit über 20’000 Restaurants es zu den grössten Restaurantketten.

Das in der Schweiz ein Bedürfnis nach den Poulet-Burgern von Kentucky Fried Chicken besteht, das zeigte sich etwa im Dezember 2018 in Volketswil ZH: Damals eröffnete dort die zweite Filiale der Deutschschweiz, und der Ansturm war riesig: Die Gäste standen zum Teil 45 Minuten an, um etwas zu bestellen. Bereits bei der Eröffnung der ersten Deutschschweizer Filiale in Bern kam es im Juni 2018 zu einem Grossandrang.

«KFC suchte schon länger nach Standort in der Zentralschweiz»

Nun eröffnet Kentucky Fried Chicken die erste Filiale in der Zentralschweiz ist: Auf dem ehemaligen MParc-Areal der Migros in Ebikon LU wird diese Filiale einziehen, berichtete der Rontaler. Dort wird ein Neubau realisiert für das Restaurant. «KFC war in der Zentralschweiz schon länger auf der Suche nach einem passenden Standort und kam diesbezüglich auf uns zu. Zur bestehenden Migrol-Tankstelle sowie der neuen Bike World-Filiale, die im Frühling eröffnet, passt ein Gastronomieangebot im Bereich Schnellverpflegung gut. KFC ist ein neues Format, welches sicher eine Ausstrahlungskraft hat, gerade weil es auch schweizweit nur wenige Filialen gibt», wird Migros-Sprecherin Antonia Reinhard zitiert. Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigte die Migros entsprechende Pläne von KFC. Anfragen an das Gastrounternehmen selbst sind hängig.

Beim Markteintritt waren 50 KFC-Filialen in der Schweiz das Ziel