20’000 Filialen weltweit

Die Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken gehört zu Yum! Brands und besitzt 20’000 Restaurants weltweit. In der Schweiz versuchte das Unternehmen bereits 1981 Fuss zu fassen, am Stauffacher in Zürich. Allerdings scheiterte der Versuch. Erst 2017 schaffte es KFC, sich in der Schweiz zu etablieren. Die erste Filiale wurde am Hauptbahnhof Genf eröffnet. Inzwischen gibt es acht Restaurants hierzulande.