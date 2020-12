Expansionspläne : KFC will noch mindestens 41 weitere Restaurants in der ganzen Schweiz

Darum gehts Kentucky Fried Chicken strebt 50 Filialen in der Schweiz an.

Acht gibt es bereits, die neunte kommt nach Ebikon LU.

Man will in allen grossen Städten präsent sein.

Auch Burger King hat Expansionspläne im grossen Stil.

Ein Gastro-Gigant drängt auf den Schweizer Markt: Die US-Restaurantkette Kentucky Fried Chicken mit weltweilt über 20’000 Restaurant will im grossen Stil auch hierzulande expandieren. Nachdem kürzlich bekannt wurde, das die neunte Filiale von KFC in der Schweiz in Ebikon LU gebaut wird, bekräftigte das Unternehmen gegenüber 20 Minuten, was beim Markteintritt im Jahr 2016 kommuniziert wurde: KFC-Länderchef Marco Schepers schätzt das Potenzial auf 50 Filialen in der Schweiz. «Ja, diese Potenzialeinschätzung ist noch aktuell», teilte eine KFC-Sprecherin auf Anfrage mit. Subtrahiert man von den anvisierten 50 Filialen die acht bereits realisierten sowie jene in Ebikon, wo das Baugesuch bereits eingereicht wurde, dann will KFC also noch mindestens 41 weitere Filialen in der Schweiz realisieren.

KFC will in alle Städte und in alle Ballungsräume

So geografisch exakt wie im Falle von Ebikon LU ist nicht bekannt, wo diese dutzenden neuen KFC-Filialen genau hinkommen. Dennoch hat das Unternehmen natürlich eine klare Standortstrategie: «KFC verfolgt das Ziel, in allen grossen Städten und Ballungsräumen der Schweiz vertreten zu sein. Für KFC ist eine gute Erreichbarkeit – sowohl mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, als auch individuell – standortentscheidend. Zudem ist die KFC-typische Wohlfühl-Atmosphäre für eine gemütliche Konsumation mit Freunden und Familie essentiell.»

Der bisherige Wachstumskurs solle dabei aufrechterhalten werden. Die erste Filiale wurde 2017 in Genf eröffnet, seither folgten weitere sieben. Macht also pro Jahr im Durchschnitt rund 2,7 eröffnete Restaurants.

«KFC konnte trotz Corona zweitstellig wachsen»

Die aktuellen Umsatzzahlen stimmen KFC Schweiz offensichtlich zufrieden, sie «bestärken uns», teilte die Sprecherin mit: «KFC konnte dieses Jahr trotz Corona zweistellig wachsen. Das Zwischenziel für das kommende Jahr wird die Eröffnung des zehnten KFC Restaurants in der Schweiz sein. Dieses grosse Etappenziel war ursprünglich bereits in diesem Jahr geplant, konnte jedoch Corona-bedingt nicht so umgesetzt werden. Daher freuen wir uns umso mehr auf die Neueröffnungen im 2021.»

