Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: Bankräuber vor Gericht

1 / 6 Am Mittwoch, 12. Januar 2022, hat ein bewaffneter Mann (34) die Raiffeisenbank in Trübbach SG überfallen. 20min/jeb Der 34-Jährige erbeutete mehrere Tausend Franken … 20min/jeb … und ergriff die Flucht, … 20min/jeb

Darum gehts Fünf Finanzinstitute hat ein Bankräuber überfallen oder es zumindest versucht.

Insgesamt erbeutete der 34-Jährige über 160’000 Franken.

Dafür steht er nun vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft fordert 7,5 Jahre Gefängnis.

Innerhalb der Zeitspanne von genau einem Jahr hat ein 34-Jähriger fünf Bank- und Postfilialen in der Region Werdenberg, Rheintal und Liechtenstein überfallen, beziehungsweise versucht, Geld zu erbeuten. Mit dabei jedes Mal: Eine Softair-Pistole, die aussieht, als wäre sie eine echte Waffe.

Der erste Mal versuchte der Mann es am Abend des 12. Januar 2021 bei der St. Galler Kantonalbank in Azmoos. Er wartete hinter einem Schuppen in der Nähe der Bank. Als die letzte Angestellte die Bank verliess und auf dem Parkplatz ihr Auto vom Schnee befreite, witterte er seine Chance: Er lief auf sie zu und zog die Waffe und sagte: «Ich mach ihne nünt, ich will nur s’Geld.» Die Frau erklärte ihm, dass sie wohl nicht ans Geld komme. Darauf raschelte der Mann mit einem Kehrichtsack und wiederholte seine Forderung: «Geld». Die beiden ging in die Bank, doch als dort die Meldung «Sperrzeit» erschien, brach der Mann den Überfall ab.

Komplize beim Volg

Zehn Monate später versteckte sich der Mann in der Nähe der Raiffeisenbank in Rüthi und wartete auf die letzte Angestellte. Als diese ihre Handtasche im Kofferraum verstaute, sprach er sie an, redete permanent auf sie ein und forderte Geld. In Panik gewährte die junge Frau ihm Zugang zur Bank. Er wies sie an, keinen stillen Alarm auszulösen. «Mein Komplize steht beim Volg.» Der würde ihn informieren, wenn die Polizei sich nähern würde. Dann könne er für nichts mehr garantieren. Die Softair-Pistole hatte er im Mantel dabei, nutzte sie allerdings nicht. Nachdem der Alarm entschärft wurde, erbeutete der 34-Jährige etwas über 61’000 Franken und verstaute diese in einem Sack.

Vom Baur au Lac via Villa Honegg zum Dolder

Drei Tage später fing der Bankräuber an, das Geld zu verprassen, als er im Luxushotel Baur au Lac in Zürich eincheckte. Später leistete er sich auch eine Nacht in der Villa Honegg und im Dolder Grand. Zudem kaufte er sich einen Louis Vuitton-Schal und andere Dinge, wie es in der Anklageschrift der St. Galler Staatsanwaltschaft heisst.

Einen weiteren Raubversuch startete der 34-Jährige kurz vor Weihnachten 2021 in Ruggell FL. Er wartete wieder auf dem Parkplatz auf die letzte Angestellte und bedrohte diese mit der Waffe und forderte Geld. Die Frau machte ihm jedoch klar, dass sie keinen Zugang zum Geld habe. Da die Frau sehr aufgebracht war, liess er es bleiben.

Verhängnisvoller Tag

Dann kam es zum verhängnisvollen Tag im Januar. Genauer dem 12. Januar 2022, exakt ein Jahr nach dem ersten Raubversuch. Kurz nach 16 Uhr betrat der Mann die Raiffeisenbank in Trübbach SG. Er zog seine Waffe und ging zum Backoffice zu einem Mitarbeiter. «Gib Geld, Hunderttausend», sagt er zu diesem. Der antwortete, dass er nicht auf so viel Geld zugreifen könne. «Dann halt Zwanzigtausend.» Erst nahm der Mitarbeiter den Räuber nicht ernst, bis dieser mit Gesten und der Waffe zeigte, dass es sich um einen Überfall handelt. Darauf übergab der Bankangestellte etwas mehr als 13’000 Franken an den 34-Jährigen.

Die Beute wollte er darauf bei einer Bank in Vaduz FL in eine andere Währung wechseln. Als man am Schalter eine Bankkarte verlangte, verzichtete der 34-Jährige darauf und macht sich auf den Weg nach Sevelen. Dort, man ahnt es bereits, startete er nur eine Stunde nach dem Überfall in Trübbach seinen nächsten Raub. Dieses Mal bei der Post in Sevelen. Er gab vor, Probleme mit dem Kopierer zu haben und lockte so den Angestellten in den Kundenbereich. Dort bedrohte er ihn mit der Waffe und forderte Geld. Aus der Kassenschublade erhielt er etwas mehr als 10’000 Franken. Doch das reichte ihm nicht. Er verlangte das Geld aus dem Tresor und erhielt so nochmals 77’000 Franken.

Zu diesem Zeitpunkt war der Mann bereits betrunken. Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, war er an diesem Tag unter Alkoholeinfluss mit seinem Peugeot 206 unterwegs. Noch am selben Abend wurde der Mann verhaftet und in Untersuchungshaft gesteckt. Im Auto fand man eine leere Flasche Jim Beam Whiskey.

Die Strafe

Die Staatsanwaltschaft fordert für den 34-Jährigen eine Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren. Der Prozess finde am Donnerstag am Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland statt.

Angeklagt ist er wegen folgender Delikte:

mehrfacher qualifizierter Raub

mehrfacher versuchter qualifizierter Raub

mehrfacher Hausfriedensbruch sowie versuchter Hausfriedensbruch

mehrfache Geldwäscherei sowie versuchte Geldwäscherei

mehrfache Vergehen gegen das Waffengesetz

mehrfaches Fahren in nicht fahrfähigem Zustand

Der Bankräuber befindet sich bereits im vorzeitigen Strafvollzug. In einer Anstalt wenige Kilometer entfernt von einer der Banken, die er überfallen hatte.