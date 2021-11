Sänger unter Druck : Khashoggi-Verlobte fordert Absage von Bieber Konzert in Dschidda

Am fünften Dezember wird der Popstar beim Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien auftreten. In einem offenen Brief appelliert Hatice Cengiz nun an den Sänger, er solle diesen Gig canceln.

Am Sonntag forderte die Verlobte des ermordeten Journalisten und Regierungskritikers Jamal Khashoggi den Sänger in einem offenen Brief dazu auf, seinen Auftritt abzusagen.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Popstar unter Druck steht, ein Konzert in Saudi-Arabien zu canceln.

Popstar Justin Bieber sieht sich wachsenden Forderungen ausgesetzt, sein Konzert in Saudi-Arabien im nächsten Monat abzusagen. Am Sonntag richtete sich die Verlobte des ermordeten Journalisten und Regierungskritikers Jamal Khashoggi an den 27-Jährigen und bat ihn, nicht wie geplant beim Formel-1-Rennen in Dschiddah am fünften Dezember aufzutreten.

In einem offenen Brief, den die «Washington Post» veröffentlichte, appellierte Hatice Cengiz an den kanadischen Popstar, «eine deutliche Botschaft an die Welt zu senden», damit sein Name und sein Talent «nicht dazu benutzt werden, den Ruf eines Regimes wiederherzustellen, das seine Kritiker tötet».

Das Konzert von Bieber ist der aufsehenerregendste Auftritt, der für das Rennen in Dschidda geplant ist. Ausserdem sollen A$AP Rocky (33), die DJs David Guetta (54) und Tiesto (52) sowie der Sänger Jason Derulo (32) zu sehen sein.

Das steckt dahinter

Der Journalist Khashoggi wurde im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet. Nach Erkenntnissen des US-Geheimdienstes steht der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman mit der Tat in Verbindung. Khashoggi hatte den Kronprinzen zuvor in mehreren seiner Artikel und Veröffentlichungen kritisiert.

Schon Mariah Carey wurde zur Absage aufgefordert

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Popstar unter Druck steht, ein Konzert in Saudi-Arabien abzusagen. Mariah Carey (51) war die bekannteste Künstlerin, die nach der Ermordung Khashoggis in Saudi-Arabien auftrat. Sie wies die Aufrufe zum Boykott der Show allerdings zurück. Ihre Kollegin Nicki Minaj (38) verzichtete dagegen auf öffentlichen Druck 2019 auf ihren geplanten Auftritt in Dschidda.

