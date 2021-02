Khloé Kardashian (36) zeigte sich in einem neuen Instagram-Post mit einem auffälligen Ring am Finger.

«Keeping up with the Kardashians»-Star Khloé Kardashian (36) sorgt mit einem Insta-Post vom Montag für Furore: Auf dem Bild ist – abgesehen von ihrem braun gebrannten Po und High-Heels der eigenen Marke Good American – ein fetter Edelstein am Ringfinger zu sehen. Ein auffällig unauffälliger Hinweis auf ihre Verlobung?