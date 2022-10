Hautkrebs-Alarm : Khloe Kardashian hatte Tumor im Gesicht

In ihrer Instagram-Story lüftete Kardashian das Geheimnis um ihre Gesichtsbandage.

In einer mehrteiligen Instagram-Story warnte sie nun vor Hautkrebs.

Khloe Kardashian hat verraten, dass sie vor kurzem an Hautkrebs erkrankt war. Sie wolle das Geheimnis um ihre Gesichtsbandage enthüllen, schrieb sie in ihrer Instagram-Story. In mehreren Posts sprach sie offen über ihr Gesundheitsproblem und sagte, dass sie nach einer Biopsie erfuhr, dass sie im Gesicht einen Tumor habe. Die Beule hätte sie bereits sieben Monate vorher entdeckt. Der Arzt riet Kardashian, dass sie den Tumor sofort operativ entfernen solle.