Khloé ganz natürlich

Kampf gegen Twitter Gemeinde

Das Resultat: Heute Morgen wurden mehrere Twitter- und Instagram-Accounts gesperrt, die das Foto teilten und verbreiteten. Tracy Romulus, Marketingchefin der KKW Brands berichtet gegenüber Page Six : «Das Foto von Khloé wurde während einer privaten Familienfeier aufgenommen und versehentlich von einem Assistenten in den sozialen Medien gepostet.» Es sei das gute Recht des Copyright-Besitzers, das Foto aus den sozialen Netzen entfernen zu lassen.

Doch bisher hat es niemand geschafft, das Bild wieder aus dem Internet zu bekommen. Auf Twitter und in den Medien wird es nach wie vor wild geteilt. Vielleicht, weil es aufzeigt, wie gross die Schere zwischen der Realität und dem Inhalt, den Khloé und Co. üblicherweise auf Instagram teilen, wirklich ist. «Es ist nicht einmal ein schlechtes Bild», schreibt eine Twitter-Userin. «Es zeigt einfach, wie Khloé wirklich aussieht – und zwar besser als das Bild, das sie sonst von sich zeigt.»

«Das ist nicht gephotoshoppt»

Mittlerweile hat sogar Khloé selbst Stellung zum geleakten Bild bezogen. Passenderweise auf Instagram. In ihrem neusten Post teilt sie Videos, mit denen sie laut eigener Aussage beweisen will, dass ihr Körper in ihren Posts nicht gephotoshoppt ist. Darunter eines, in dem sie sich nur in einem beigen Slip bekleidet vor dem Spiegel filmt. Ausserdem: Ein Text, in dem der Reality-Star sein Herz ausschüttet.