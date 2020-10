Oktober ist Halloween-Monat, und Khloé Kardashian (36) feierte das am Wochenende mit einem Familien-Kürbis-Verzier-Tag. Mit dabei waren ihre Tochter True (2), die Kimye-Kiddies Chicago (2) und Psalm (1) sowie ihr (Noch-)Ex-Freund Tristan Thompson (29).

In einem der cuten Instagram-Clips (oben im Video!) ist Tristan zu sehen, der zusammen mit seiner True einen Kürbis anpinselt. Vater wie Tochter haben das Gesicht voller Farbe und zeigen ihre blau-violetten Hände stolz in die Kamera. «Wow, du hast es voll im Gesicht», sagt Khloé aus dem Off zu ihrem Basketballer-Ex-Freund.