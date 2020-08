vor 36min

Über ein Jahr nach der Trennung

Khloé und Tristan sind angeblich wieder ein Paar

Obwohl der Basketballer die Kardashian mehrmals betrogen hat, sollen sie nun wieder zusammen sein. Wir rollen das vergangene Beziehungsdrama auf.

von Stephanie Vinzens

1 / 8 Khloé Kardashian und Tristan Thompson sollen die Corona-Quarantäne gemeinsam in Los Angeles verbracht haben. Obwohl sich die beiden vergangenes Jahr getrennt hatten, war in letzter Zeit auf Social Media erkennbar, dass sich das Ex-Paar wieder annähert. Instagram/realtristan13 So feierten sie im April etwa zu dritt den zweiten Geburtstag der gemeinsamen Tochter True. Instagram/khloekardashian Auf Instagram posteten sie zahlreiche Fotos und Videos des Fests, das wegen der Pandemie nur im kleinen Rahmen, dafür mit umso mehr Geschenken stattfand. Instagram/realtristan13

Darum gehts Vor über einem Jahr trennten sich Khloé Kardashian und Tristan Thompson, nachdem er sie wiederholt betrogen hatte – unter anderem mit der damals besten Freundin seiner Schwägerin Kylie Jenner.

Einer Insider-Quelle zufolge sollen die beiden nun jedoch wieder ein Paar sein.

Ein Sprecher von «Keeping Up with the Kardashians» hat die Gerüchte bereits abgestritten.

Aber an solchen Gerüchten ist oft was dran.

Er wird beim Fremdgehen gefilmt

August 2016 wurden Reality-TV-Star Khloé Kardashian (36) und NBA-Spieler Tristan Thompson (29) das erste Mal gemeinsam gesichtet, zwei Monate später machten sie ihre Beziehung Instagram-offiziell, und im September 2017 folgten schon die Schwangerschafts-News. Statt im Familienglück zu schwelgen, vergnügte sich Tristan jedoch schon in der Anfangsphase mit anderen Frauen.

Im April 2018 aufgetauchte Videos zeigen, wie der Basketballer im Ausgang mit anderen Frauen knutscht. Eine weitere Aufnahme zeigt zudem, dass er eine der Frauen gar mit auf sein Hotelzimmer genommen hat. Einer der von TMZ.com veröffentlichten Clips soll schon vom Oktober 2017 stammen, also aus der Zeit, als Khloé frisch schwanger war.

«Tristan hat Khloé durchgehend betrogen. Er ist ein Serienbetrüger», erzählte ein Insider damals dem US-Magazin «People».

Khloé bringt kurz darauf ihr Kind zur Welt

Nur wenige Tage später, inmitten des ganzen Fremdgeh-Skandals, bringt Khloé ihre gemeinsame Tochter True Thompson zur Welt. Trotz seiner Untreue durfte Tristan bei der Geburt dabei sein, wie später in der Reality-Show «Keeping Up with the Kardashians» zu sehen ist. Laut «People» nahm die frischgebackene Mutter sich ihrem Baby zuliebe zurück, sodass Tristan eine Verbindung zu seiner Tochter aufbauen konnte. Ausserdem entschied sie sich dazu, die Beziehung weiterzuführen.

Er knutscht mit Kylies BFF

Tristan nutzte seine zweite Chance jedoch nicht und leistete sich im Februar 2019 bereits den nächsten Fauxpas. Diesmal knutschte er mit niemandem Geringeren als Jordyn Woods (22), der besten Freundin seiner Schwägerin Kylie Jenner (22). «Du bist der Grund, weshalb meine Familie zerstört wurde!», twitterte Khloé damals, an Jordyn gerichtet.

Wenig später schlug sie jedoch versönlichere Töne an: «Schwerer und schmerzhafter war es, dass ich von jemandem verletzt wurde, der mir so nahesteht. Jemandem, die ich liebe und wie eine kleine Schwester behandle. Aber Jordyn ist nicht schuld am Zerbrechen meiner Familie. Das ist Tristans Schuld.» Nach dem zweiten Skandal trennte sich Khloé schliesslich von ihm.

Das angebliche Liebes-Comeback

Nach einer anfänglichen Distanz schienen sich die beiden jedoch True zuliebe wieder anzunähern. So sehr, dass Anfang Juli gar Gerüchte aufkamen, dass die beiden wieder ein Paar sind. Die US-Amerikanerin und der Kanadier sollen etwa gemeinsam die Corona-Quarantäne in Los Angeles verbracht haben.

Am Montag verriet nun ein Insider «People», dass die zwei wieder zusammen sind und Khloé überglücklich sei. «Sie hofft, dass Tristan sich verändert hat, damit sie weiterhin als Familie zusammenbleiben können», wird der Insider zitiert. «Sie liebt es, ihn um sich zu haben. Er hat eine tolle Beziehung zu True und ist auch grossartig zu Khloé.» Momentan würden die zwei jedoch noch in einer Bubble leben. Die Zerreissprobe komme, sobald Tristans Basketball-Season wieder in vollem Gange ist.

Ein «Keeping Up with the Kardashians»-Sprecher hat die Gerüchte gegenüber «Daily Mail» jedoch zurückgewiesen. Khloé würde lediglich das Co-Parenting mit ihrem Ex-Freund geniessen.