KI-Filter: Promis verfallen dem 90er-Jahre-Hype 

In Amerika werden Jahrbücher gross zelebriert. Am Ende jedes Schuljahrs werden darin alle Schüler mit einem Porträt-Foto aufgelistet. Dafür richten sich die Jugendlichen gerne besonders schick her. Obwohl wir uns nicht den Sommerferien nähern, findet man auf Social Media aktuell ein Schulfoto nach dem anderen. Grund dafür: Die «Yearbook»-Challenge ist der Trend der Stunde.

Luca und Christina Hänni sind auch am Start

Avatare sorgten für Trendbewegung

Schon als die App Lensa zum Trend wurde, folgten zahlreiche Prominente dem Hype. Sie teilten die entstandenen Werke mit ihren begeisterten Followerinnen und Followern in den sozialen Medien. Die App Lensa gibt es schon seit rund fünf Jahren. Ursprünglich diente sie dazu, Selfies so bearbeiten zu können, wie es sonst nur mit einer Bildbearbeitungssoftware wie Photoshop möglich war.

Neu verwandelt die App Menschen in Avatare, die manchmal futuristisch, comic-ähnlich oder auch komplett abstrakt in Erscheinung treten. Unter anderem Sänger Baschi, Nacktkünstlerin Milo Moiré und Model Tamy Glauser liessen sich in KI-Kunstwerke verwandeln. So cool die Bilder meistens auch wirken, so sehr fallen aber auch immer wieder Unregelmässigkeiten auf – besonders bei Augen und Händen.