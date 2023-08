KI: «Eine grosse Gefahr für Schweizer Medien und die Demokratie»

Die Bots greifen auch auf urheberrechtlich geschützte Inhalte zu. So bedient sich der OpenAI-Bot auch bei Schweizer Medien. Für Andrea Masüger, Präsident des Schweizer Medienverbands, eine besorgniserregende Entwicklung: «Wenn KI-Anbieter unsere Medieninhalte gratis benutzen, daraus neue Inhalte generieren und diese dann vermarkten, ist das Geschäftsmodell des Journalismus fundamental in Gefahr.»

Zugriff durch GPTBot kann eingeschränkt oder untersagt werden

Suchmaschinen greifen mit Webcrawlern auf Nachrichten-Inhalte zu

KI-Bots begehen «geistigen Diebstahl»

Der Bot von OpenAI erbringt keine solche Gegenleistung. Er sammelt Inhalte lediglich für Eigenzwecke. «Wenn diese Inhalte gratis bezogen werden und dann in ein Geschäftsmodell fliessen, mit dem Dritte Geld verdienen, dann ist der Begriff Diebstahl nicht weit von der Realität entfernt», so Andrea Masüger vom Schweizer Medienverband.

GPTBot bedroht Abo- und Werbeeinnahmen von Schweizer Medien

Schweizer Medienverband fordert Entschädigung

Auch international bestehen solche Bestrebungen. Am Mittwoch wandte sich eine internationale Mediengruppe in einem offenen Brief an politische Führer und Branchenakteure, darunter die Agence France-Presse (AFP) und die Associated Press (AP).