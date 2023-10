KI kann in deiner Stimme Diabetes erkennen

Die Fortschritte der künstlichen Intelligenz sorgen für Durchbrüche in der medizinischen Diagnostik. Zehn Sekunden an Audioaufnahmen einer Stimme reichen, um beim Patienten Diabetes zu erkennen, so eine neue Studie.

KI in Medizin :

KI in Medizin : KI erkennt an deiner Stimme, ob du Diabetes hast

Kann man mit Diabetes noch Sport machen? Jasmin (31) erhielt die Diagnose im jungen Alter und erzählt von ihren Erfahrungen in der Krankheit. 20Min

Darum gehts Forschende finden heraus, dass die Stimme Hinweise für eine Diabeteserkrankung liefert.

In einer Studie untersuchten sie die Stimmen von 267 Personen nach Unterschieden.

Dabei fanden sie akustische Merkmale, die sich zwischen Menschen mit und ohne Diabetes unterscheiden.

Die künstliche Intelligenz konnte durch diese in 85 bis 90 Prozent der Fälle Diabetes bei den Teilnehmenden vorhersagen.

Diese Art von Diagnostik könnte in Zukunft als Smartphone-App lanciert werden.

Ein kurzes Gespräch am Telefon könnte bald ausreichen, um Menschen erste verlässliche Hinweise auf eine Diabeteserkrankung zu geben. Ein Team beim Forschungsunternehmen Klick Applied Sciences in Toronto fand heraus, dass nur zehn Sekunden an Audioaufnahmen einer Stimme ausreichen, um bei Patientinnen und Patienten Anzeichen von Diabetes zu erkennen. Möglich wird das dank künstlicher Intelligenz. Das KI-Programm analysiert die Stimme nach subtilen Hinweisen, die wir Menschen kaum wahrnehmen.

Wie ging das Team vor?

Die Abteilung Klick Labs führte eine Studie mit 267 Teilnehmern und Teilnehmerinnen durch, die aktuell Symptome aufwiesen und sich für Diabetes Typ 2 untersuchen liessen. Über zwei Wochen hinweg mussten die Teilnehmenden täglich sechsmal einen Satz auf ihrem Smartphone aufzeichnen. Die Forschenden analysierten über 18’000 Aufnahmen und suchten nach Unterschieden, zwischen positiv und negativ getesteten Personen.

Die künstliche Intelligenz identifizierte dabei 14 akustische Merkmale, die sich bei Menschen mit und ohne Diabetes unterschieden. Mit diesen Merkmalen konnte das Team mit einer Genauigkeit von 89 Prozent bei Frauen Diabetes vorhersagen. Bei Männern waren es 86 Prozent – und dies ganz ohne Bluttest, welcher in der Diagnostik üblich wäre.

Was ist Diabetes und welche Typen gibt es?

Was sind das für Merkmale?

Ein wichtiger Hinweis in der Studie sei die Tonhöhe gewesen und wie sich diese zwischen den Aufnahmen veränderte. «Interessant dabei war, dass diese Veränderungen bei beiden Geschlechtern unterschiedlich ausfiel», so die Forschenden. Dabei waren auch Mikrovariationen in der Frequenz der Stimme ausschlaggebend. Menschen könnten solche subtilen Veränderungen nicht verlässlich identifizieren – Programme mit künstlicher Intelligenz aber schon.

«Die Stimme kann durch das Atmungssystem, Nervensystem und dem Kehlkopf beeinflusst werden. Alles, was diese Systeme beeinflusst, kann sich auch auf die Stimme auswirken», schreiben die Forschenden. Frühere Studien zeigten bereits, dass ein hoher Blutzucker langfristig die peripheren Nerven und Muskelfasern beschädigen, was zu Stimmstörungen führen könnte.

Kurz mit Sprachnachricht in der App prüfen, ob ein Diabetes-Risiko besteht? In Zukunft wohl möglich. Imago

Wie nützlich sind die Funde?

Jaycee Kaufman, die an der Studie beteiligt war, erklärte, dass diese Entdeckung die Art und Weise, wie Diabetes-Screenings durchgeführt werden, erheblich verändern könnte. Mit dieser neuen Sprachtechnologie könnte eine grosse Anzahl von Menschen beispielsweise per Smartphone-App untersucht werden – ohne dass sie sofort eine Arztpraxis aufsuchen müssen. Das könnte besonders nützlich sein, um bisher unerkannte Diabetesfälle zu diagnostizieren. Laut der International Diabetes Federation sind sich etwa 240 Millionen Erwachsene weltweit nämlich nicht bewusst, dass sie an Diabetes leiden​.

Klick Labs will die Studie nun mit mehr Menschen wiederholen, um so die Genauigkeit zu verbessern. Diese Art von Diagnostik soll ausserdem auf andere Erkrankungen wie Prädiabetes oder Bluthochdruck ausgeweitet werden.

Die Ergebnisse der Studie wurden in der Fachzeitschrift Mayo Clinic Proceedings: Digital Health publiziert.

Denkst du, KI wird die Medizin revolutionieren? Ja, es wird alles verändern. Ja, aber nur unterstützend in Teilbereichen. Nein, Menschen können da nicht ersetzt werden! Nein, da braucht es technisch mehr Innovation. Keine Ahnung.