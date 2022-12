«Verfasse ein Bewerbungsschreiben für die folgende Stelle unter Berücksichtigung der Angaben zu meiner Person.» Mit dieser Aufforderung, ein paar Stichworte zur Person und dem kopierten Stellenbeschrieb haben wir das KI-Schreibprogramm Chat GPT 3.0 aufgefordert, einen Bewerbungsbrief zu schreiben. Nach weniger als 30 Sekunden liegt ein fertig formulierter Text vor. Schreibfehler macht das Programm keine, die Formulierungen klingen sprachgewandt. Auch auf Personalexpertin Ursula Bergundthal macht das Schreiben einen sehr guten Eindruck: «Ich finde den Brief grundsätzlich sehr gut. Das Programm nimmt ziemlich alle Angaben zur Person auf.»

Wir verschicken die Bewerbung und erkundigen uns, ob es für eine Einladung zum Vorstellungsgespräch reichen würde. Leider nicht ganz: «Die Bewerbung ist sehr wohl auf den Punkt getextet. Aber auch etwas seelenlos, sodass es für eine Einladung zur ersten Runde leider wohl nicht ganz reicht», so der Empfänger.

Sprachlich top, aber etwas «seelenlos»

So gut das Schreiben auf den ersten Blick wirkt, für ein überzeugendes Resultat fehlen einige Komponenten. Zwar hat die KI alle Angaben zur Person eingebaut, auf die Anforderungen im Stellenbeschrieb wird aber nicht genügend eingegangen. Und die Bewerbung ist zu wenig persönlich. «Was fehlt, aber oft auch in selbst geschriebenen Briefen nicht zu finden ist, ist die Motivation, warum man sich gerade für diese Stelle bewirbt», so die Personalexpertin Bergundthal. Auch ein Schlusssatz wie «Ich hoffe, von Ihnen zu hören und würde mich über ein persönliches Gespräch sehr freuen» ist nicht vorhanden.