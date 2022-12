Künstliche Intelligenz (KI) – Computer schreibt Maturaarbeit

Ist die Schule noch zeitgemäss?

Natürlich berge KI auch Gefahren, so Landolt: «Man muss KI immer ethisch hinterfragen. Sind die Daten, mit denen die KI lernt, mit Fehlern behaftet, werden es auch die Antworten der KI sein.» Umso wichtiger sei es für Kinder, spielerisch zu lernen, wie eine KI funktioniert und wie sie zu ihren Antworten kommt.

Chance für Universitäten?

Dass Bildungsinstitute angesichts immer leistungsfähigerer KIs besser rechtfertigen müssen, wieso es sie überhaupt noch braucht, sagt auch Robert Lepenies. Er ist Präsident der Karlshochschule in Deutschland.

Neben den Risiken und Herausforderungen sieht er aber auch Chancen: «Die KI kann Routinearbeiten erledigen und effizienter machen. So bleibt mehr Zeit, um sich auf akademische Schwerpunkte zu konzentrieren.»

Künstliche Intelligenz ist in Gymis präsent

An Schweizer Gymnasien hat KI laut Lucius Hartmann, Präsident des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und -lehrer, die Ansprüche an den Unterricht und an die Prüfungen verändert. «Bereits heute wird von Maturandinnen und Maturanden nicht mehr nur erwartet, einen deutschen Text auf Französisch zu übersetzen. Eine Aufgabenstellung könnte zum Beispiel sein, eine kritische Beurteilung zu schreiben.»