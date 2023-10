Gazastreifen: 66-jährige Australierin bei Hamas-Attacke in Kibbuz getötet

Immer noch sitzen rund 10’000 Australier in Israel fest.

Die 66-jährige Australierin ist bei der Attacke auf den Beeri Kibbuz in Israel gestorben.

Unter den Todesopfern der Terrorattacke der Hamas auf Israel ist nach australischen Regierungsangaben eine aus Sydney stammende Frau getötet worden . Die 66-Jährige sei am Samstag im Kibbuz Beeri nahe der Grenze zum Gazastreifen getötet worden, teilte die australische Innenministerin Clare O’Neil am Mittwoch dem Sender Seven Network mit.