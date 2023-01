Wanderpokal Knut : Kick Ass Award 2022 und 3333 Franken gehen an Losus Reynoso 

Sie gewinnen den Eisbär-Wanderpokal Knut und das Preisgeld in Höhe von 3333 Franken.

Am Donnerstag ist der Kick Ass Award von Radio 3Fach vergeben worden.

Auf den ersten Platz schaffte es die Singer und Songwriterin Losus Reynoso aus Ruswil durch das Abstimmungs-Verfahren, bei welchem zur einen Hälfte das Online-Voting und zur anderen Hälfte die Stimmen zählten, welche sich die Künstler und Künstlerinnen gegenseitig geben konnten. Als Siegerin des Kick Ass Award 2022 für den besten Song 2022 mit dem Titel «Flowers»gewinnt Reynoso nicht nur den Eisbär-Wanderpokal Knut, sondern auch ein Preisgeld von 3333 Franken, wie Radio 3Fach am Freitag mitteilte.

Neues Moderationsduo führte durch den Abend

Im vollbesetzten Konzerthaus Schüür führte das 3Fach-Moderationsduo Anja Bieri und Noah Sigrist am Donnerstag durch die diesjährige Ausgabe der etwas anderen Award-Verleihung. «Das Motto des diesjährigen Kick Ass Award «digital» beamt die ganze Schüür in eine ganz andere Welt», schreibt Radio 3Fach weiter. Den Award für das beste Album 2022 konnte sich Chewlie mit ihrem Album «Creature» ergattern. Die junge Luzerner Klangkünstlerin gewinnt neben dem Award zudem ein Preisgeld in Höhe von 2333 Franken.