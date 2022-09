Zürich: Kickboardfahrer (59) nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Schwerer Unfall auf der Uetlibergstrasse: Wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag in einer Mitteilung schreibt, wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag Einsatzkräfte der Polizei sowie von Schutz & Rettung zu einem verletzten Kickboardfahrer gerufen. Dort trafen sie auf einen am Boden liegenden 59-jährigen Mann, der mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen umgehend ins Spital überführt wurde.