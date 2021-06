«Fifa 21»-EM - Kicke für dein Land an der «Virtual Euro»

Nicht alle können so gut auf dem Rasen kicken wie Sow, Fassnacht oder 1994 George Bregy gegen die USA mit seinem legendären Freistoss. Im Jahre 2021 gibt es aber eine Alternative zum richtigen Fussball: «Fifa» E-Sport. In der «Virtual Euro» kannst du allen zeigen, wer der beste Spieler oder die beste Spielerin der Schweiz ist und kannst die «Virtual Euro» gewinnen.



Am 3. und 4. Juli kannst du dich online in verschiedenen Turnieren für die «Sunrise Virtual Euro» qualifizieren. Eigentlich wäre die Qualifikation in verschiedenen Locations von Media Markt in der ganzen Schweiz verteilt gewesen, wegen der Pandemie findet nur das Finale im Frau Gerolds Garten in Zürich statt. Das Preisgeld von 2500 Schweizer Franken bleibt. Auch sicher ist: Die besten E-Sportler der Schweiz werden versuchen, dieses Turnier zu gewinnen.