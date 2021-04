Am Samstag hat Rapper Kid Cudi in der US-amerikanischen Sendung «Saturday Night Live» performt. Der wirkliche Star der Sendung war aber nicht Cudi selbst, sondern das Outfit, für das sich der 37-Jährige entschieden hat: ein geblümtes Kleid von Off-White.

Eine erste Hommage an Kurt Cobains Look aus der ikonischen 1993 MTV Unplugged Show:

Das Netz ist begeistert

Die Hommage an Kurt Cobain, der sich vergangene Woche vor 26 Jahren das Leben genommen hat, fiel natürlich auf. Besonders auf Twitter wurde Kid Cudi für die Aktion gelobt . So schreibt e in User « Kid Cudi zeigt das ultimative Tribut in der Woche von Kurt Cobains Tod. Suizidprävention und das Bewusstsein darum s ind so wichtig. »