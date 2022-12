Prototyp: Kids mit Muskelerkrankungen lieben Therapie-Gokart

Der ferngesteuerte Motor wird von den Therapeutinnen und Therapeuten an und ausgeschaltet. Dadurch kann je nach Bedürfnis Hilfe zugelassen werden.

Der Elternträgerverein Theramisu hat in einem neuen Projekt einen Gokart mit Elektromotor entwickelt.

Angepasste Spielgeräte für therapiebedürftige Kinder gibt es gemäss Thomas Schumacher, dem leitenden Therapeuten der Kinderphysiotherapie in Schenkon LU, bis heute nur sehr wenige. Dies hat sich der Elternträgerverein für Kindertherapien Theramisu zu Herzen genommen. Der Verein unterstützt die Kinderphysiotherapie. «Vor vier Jahren hatten wir für die Aussentherapie einen Parcours mit verschiedensten Fahrzeugen organisiert. Dabei stellten wir eine enorme Verbesserung der Mobilität fest, da sich die Kinder auf eine spielerische Art selbst bewegen wollten», sagt Schumacher. Jedoch gab es eine gewisse Gruppe von Kindern, die zu wenig Kraft hatte, um eigenständig fahren zu können. Dies brachte Schumacher auf die Idee des ferngesteuerten Gokarts mit Elektrounterstützung – als gemäss ihm schweizweit erstes Modell. Entwickelt wurde dieser gemeinsam mit der in Küssnacht SZ beheimateten Sabo GmbH.

Beim Therapie-Gokart wird die fehlende Muskelkraft durch einen Elektromotor unterstützt –ähnlich wie bei einem E-Bike. Wenn aber die Koordination das Problem ist, braucht es für das Erlernen der Bewegungsabläufe spezielle Pedale, damit die Füsse fixiert werden können. So rutschen die Kinder bei der Fahrt nicht ab. Der ferngesteuerte Motor kann von den Therapeutinnen und Therapeuten an- und ausgeschaltet werden. Dadurch kann je nach Unterstützungsbedarf Hilfe zugeschaltet oder abgeschaltet werden. Für Kinder mit fehlender Muskelkraft oder Koordinationsproblemen, wird es so möglich, selbstständig mit einem Gokart fahren zu können. «Dies gibt dem Kind ein Gefühl von Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein», sagt Schumacher.