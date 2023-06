England: Kieran Harris mit Namensvetter verwechselt

In letzter Minute löste sich das Problem: Easyjet erkannte den Fehler, und Kieran Harris durfte nach Alicante fliegen.

Kieran Harris aus Parkgate in der englischen Grafschaft Cheshire hat wirklich Pech: Der Brite durfte vergangene Woche nicht von Liverpool nach Alicante fliegen, obwohl er seinen Flug mit der Airline Easyjet bereits einen Monat im Voraus gebucht hatte. Harris erhielt am Tag vor dem Flug eine Mail, in der die Fluggesellschaft ihn daran erinnerte, dass ihm «aufgrund früheren störenden Verhaltens» ein «zehnjähriges Flugverbot bis zum 15. März 2031» auferlegt worden war. Nur: Kieran Harris war nicht die Person, die sich offenbar unangemessen während eines Fluges verhalten hatte. Er teilt nur denselben Namen dieses Passagiers.