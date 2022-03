Wegen Corona-Krise – Kieser-Vorzeige-Studio in Zürich ist pleite 

Wie ein Aushang an der Eingangstür des Studios zeigt, ist die Filiale ab sofort geschlossen.

«Krafttraining macht keinen Spass, aber es macht glücklich» – das war einer der vielen markanten Sätze, die Fitness-Pionier Werner Kieser bekannt machten. Doch nun ist es aus für eine der Leitfilialen des im letzten Mai verstorbenen Gründers . Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, ist der Betrieb der Filiale im Kaufleuten-Gebäude wegen Zahlungsunfähigkeit des Betreibers Vock Training AG ab sofort eingestellt. Auf einem Zettel am Eingang werden Sportbegeisterte aufgefordert, in einem anderen Kieser-Studio zu trainieren. Auch auf der Webseite des Unternehmens heisst es, dass die Filiale Zürich-City «dauerhaft geschlossen» ist.

Wie Kieser-Sprecher Andreas Bantel im Artikel sagt, ist der Hauptgrund für die Einstellung des Betriebs die Corona-Krise. Das Studio sei durch die wegfallenden Umsätze während der verordneten Schliessungen sowie wegen der hohen Mietkosten im Zürcher Kreis 1 in finanzielle Bedrängnis geraten. Auch Härtefallgelder hätten dem nicht entgegenwirken können. Besonders die Homeoffice-Pflicht habe das Unternehmen hart getroffen, da Kundinnen und Kunden, die in der Nähe arbeiten und jeweils am Mittag trainiert haben, weggefallen seien.