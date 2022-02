Ukraine-Krieg – Kiew bittet Hacker-Community um Hilfe

Die ukrainische Regierung ruft nun die Hacker-Community auf, dem Land zu Hilfe zu kommen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Doch so erfolgreich seien russische Hacker gar nicht, wie Lennart Maschmeyer, Forscher am Center for Security Studies der ETH Zürich, sagt. In seiner kürzlich veröffentlichten Doktorarbeit namens «The Subversive Trilemma: Why Cyber Operations Fall Short of Expectations» (Warum Cyberoperationen hinter den Erwartungen zurückbleiben) befasste er sich eingehend mit der russischen Cyberbedrohung gegen die Ukraine.