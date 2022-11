Selenskis Kehrtwende : Kiew und Moskau zeigen sich zu Friedensverhandlungen bereit

IMAGO/Russian Look

Im September hat Selenski per Dekret beschlossen, dass keine Verhandlungen mit Russland geführt werden dürfen.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat im Hinblick auf Friedensgespräche mit Russland eine Kehrtwende vollzogen. Nachdem er im September Verhandlungen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin noch per Dekret ausgeschlossen hatte, forderte Selenski am Montagabend die internationale Gemeinschaft auf, Russland zu echten Friedensgesprächen zu zwingen.

Russland muss sich vor Friedensgesprächen aus der Ukraine zurückziehen

Selenskis Berater Mychailo Podoljak betonte, die Ukraine habe Verhandlungen nie abgelehnt – falls Russland seine Truppen abziehe. Putin sei dazu aber offensichtlich nicht bereit. Noch am Montag hatte Podoljak deshalb auf Twitter mitgeteilt, die Ukraine werde mit «dem nächsten Anführer Russlands» verhandeln.

Auch am Dienstag zeigte sich Podoljak Verhandlungen gegenüber kritisch und bezeichnete die diplomatischen Begriffe, mit denen Russland über Friedensverhandlungen spricht, als «Wortspiele».

Russland stelle keine Bedingungen, ausser «guten Willen» der Ukraine

Auch Russland signalisiert am Dienstag Verhandlungsbereitschaft: Russland stelle keine Bedingungen für die Aufnahme von Verhandlungen auf, «ausser der Hauptbedingung, dass die Ukraine guten Willen zeigt», sagt der stellvertretende russische Aussenminister Andrej Rudenko.

«Wir haben immer unsere Bereitschaft zu solchen Verhandlungen erklärt, die ohne unser Verschulden unterbrochen wurden», sagt Rudenko und erinnert an das Dekret, mit welchem Selenski Verhandlungen mit Russland verboten habe.

USA forderte, dass Kiew Verhandlungsbereitschaft zeigt

Am Wochenende berichtete die « Washington Post » mit Bezug auf anonyme Quellen darüber, dass die Biden-Administration die ukrainische Führung im Geheimen dazu ermutige, ihre Bereitschaft zu Verhandlungen mit Russland zu signalisieren und ihre öffentliche Weigerung, sich an direkten Gesprächen zu beteiligen , aufzugeben.

Ein US-Beamter warnte zudem: «Für einige unserer Partner ist die Ukraine-Müdigkeit ein echtes Problem». In den Vereinigten Staaten zeigen Umfragen, dass die Unterstützung unter den Republikanern für die weitere Finanzierung des ukrainischen Militärs in der derzeitigen Höhe schwindet. Dies könnte laut «Washington Post» darauf hindeutet, dass das Weisse Haus nach den Zwischenwahlen am Dienstag auf Widerstand stossen könnte, wenn es versuche, sein Hilfsprogramm im gleichen Umfang fortzusetzen.