Weltwirtschaftsforum : Kiews Bürgermeister Witali Klitschko kommt ans WEF nach Davos

Wie das WEF am Freitag mitteilte, wird der Kiewer Bürgermeister und Ex-Boxweltmeister Witali Klitschko nach Davos kommen. Auch sein Bruder Wladimir wird erwartet.

Der Krieg in der Ukraine wird eines der beherrschenden Themen beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Unter anderem hat der Bürgermeister von Kiew, Witali Klitschko, seine Präsenz in dem Schweizer Alpenort zugesagt, wie das WEF am Freitag mitteilte. Präsident Wolodimir Selenski werde sich virtuell zuschalten und am 23. Mai die Auftaktrede halten.