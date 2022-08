Strafgericht BS: Kiffer droht Nachbarin mit dem Tod – weil sie an seinem Waschtag wusch

Am Mittwoch wird ihm am Basler Strafgericht der Prozess gemacht.

Weil die Waschmaschine an seinem Waschtag bereits genutzt wurde, soll ein Mann ausgetickt sein.

Am Mittwoch sitzt er unter anderem wegen Freiheitsberaubung und Drohung vor dem Strafgericht.

Weil an seinem Waschtag die Waschmaschine besetzt war, soll ein Mann völlig durchgedreht sein.

Ein 39-jähriger Mann sitzt am Mittwoch vor dem Strafrichter, ihm wird unter anderem Freiheitsberaubung, Drohung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Laut Anklage habe der Brite in den letzten 20 Jahren regelmässig gegen das Betäubungsmittelgesetz verstossen. Auch bei der aktuellen Verhandlung stand der Beschuldigte unter dem Einfluss von Cannabis, so die Anklage.