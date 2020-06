Bei Einvernahmen

Kiffer-Verein rät, Polizei anzulügen

«Liefert euch nicht selbst ans Messer»: Der Verein Legalize It gibt in einem Ratgeber Tipps, wie sich Kiffer bei der Polizei verhalten sollten. Das Credo: schweigen, abstreiten, notfalls lügen.

Der Verein Legalize It, der sich laut eigenen Angaben gegen die «Hanf-Repression» in der Schweiz und für die Legalisierung von Cannabis einsetzt, hat rund 100 Rechtsberatungsgespräche analysiert und daraus Tipps abgeleitet, wie Kiffer sich bei der polizeilichen Einvernahme verhalten sollten. Diese hat er letzte Woche in einer Broschüre zusammengefasst und an seine rund 600 Mitglieder verschickt. Zu einer Einvernahme mit Protokoll kommt es nach einer Verzeigung, also wenn eine Person etwa mehr als 10 Gramm Cannabis auf sich trägt, früheren Konsum zugibt oder auch Hanfsamen im Internet bestellt hat und auffliegt.