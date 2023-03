Aleksander Kilde beglückwünscht Marco Odermatt zum Gesamtweltcup

Marco Odermatt sichert sich am Sonntag nicht nur im Super-G den Tagessieg in Aspen, er holt auch die kleine Kristallkugel. Im Gesamtweltcup führt der Schweizer Ski-Superstar ebenso.

Hier siehst du die Fahrt von Marco Odermatt. SRF

Darum gehts Marco Odermatt gewinnt die kleine Kristallkugel.

Auch steht der Schweizer vor dem Gewinn der grossen Kristallkugel.

Konkurrent Aleksander Aamodt Kilde beglückwünscht ihn bereits.

«Ich bin quasi zwei Rennen gefahren: der Super-G des Tages und auch jenes um die Kugel.» Das meinte der Schweizer Ski-Superstar Marco Odermatt am Sonntag in Aspen gegenüber dem SRF. Und wie man seinem Lachen entnehmen konnte, gelang es dem 25-Jährigen beide «Rennen» zu gewinnen.

Er siegte im Super-G vor Andreas Sander und Aleksander Aamodt Kilde. Auch sicherte er sich den Kugel-Gewinn in dieser Disziplin. Nach der Riesenslalom- und Gesamtweltcup-Kugel im letzten Jahr ist es für Odermatt die insgesamt dritte kristallene Auszeichnung seiner Karriere. «Meine Fahrt war wieder einmal hart am Limit. Ich hätte nicht gedacht, dass es reicht», sagt Odermatt. An den Gewinn der Kugel habe er nicht gedacht: «Ich fokussierte mich nur auf das Rennen, Super-G ist schliesslich die schwierigste Disziplin.»

«Das ist natürlich mega, mega cool»

Der Erfolg von Odermatt ist historisch. So feierte er mit dem Aspen-Triumph nun den fünften Saisonsieg im Super-G. Vor ihm ist das in einem Winter noch niemandem gelungen. Odermatt meinte dazu: «Das ist natürlich mega, mega cool. Solche Rekorde bleiben sicher eine Zeit lang bestehen.» An den Rekord habe er aber gar nicht gedacht, respektive hätte er gar nicht gewusst, dass es diesen gebe.

Hier zu sehen: Marco Odermatt und Aleksander Aamodt Kilde. Getty Images via AFP

Konkurrent Kilde, der am Sonntag und im Kampf um die kleine Kristallkugel das Nachsehen hatte, sagte über Odermatt: «Er hat es verdient, das war ein guter Kampf.» Es sei knapp gewesen, aber mit seinem Fehler habe er keine Chance gehabt. Dann beginnen die beiden über die grosse Kristallkugel zu sprechen. Der 30-jährige Norweger schlug im Interview mit dem SRF Odermatt auf die Schultern und meinte: «Ich werde wohl in Kranjska Gora nicht fahren. Ich kann Marco sicherlich zum Gewinn der grossen Kristallkugel gratulieren.»

Marco Odermatt will Glückwünsche nicht annehmen

Und tatsächlich ist es schwer, den Schweizer im Gesamtweltcup noch von Platz 1 zu stossen. Odermatt führt mit fast 400 Punkten. Zumal verschafft das Restprogramm mit unter anderem vier ausstehenden Riesenslaloms Odermatt als Weltmeister in dieser Disziplin einen leichten Vorteil.

Die Glückwünsche von Kilde wollte der 25-Jährige, der in dieser Saison auch noch die Riesenslalom-Kugel gewinnen könnte, aber dennoch noch nicht annehmen. Odermatt lachte nur verschmitzt, meinte dann: «Wer weiss, vielleicht steht Aleksander in Kranjska Gora ja dann doch plötzlich am Start.» Und: «Gratulieren können wir dann.»

